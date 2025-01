Photo : YONHAP News

L'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a tiré, hier, la sonnette d’alarme sur la propagation du norovirus.D’après ses statistiques, le nombre de cas s’est élevé à 291 lors de la dernière semaine de décembre 2024. A titre de comparaison, 80 malades avaient été comptabilisés entre les 24 et 30 novembre. Et 114, la semaine suivante. 56,8 % des dernières personnes touchées sont des enfants de moins de six ans, ce qui préoccupe les autorités.Pour information, le norovirus, qui se propage principalement en hiver, provoque des vomissements et de la diarrhée. Il peut être contracté par de l’eau contaminée ou en consommant, notamment des fruits de mer crus comme des huîtres.