Météo : le froid s’intensifie

La vague de froid continue de s’abattre sur les sud-Coréens ce mercredi. Les températures, qui avaient déjà commencé à baisser hier, poursuivent leur diminution. Il fait actuellement -5°C à Séoul et Jeonju, -7°C à Andong et -3°C à Ulsan. Dans l’après-midi, le mercure atteindra difficilement des valeurs positives, notamment dans le nord et le centre du pays. Il fera -1°C à Chuncheon, 0°C dans la capitale et 2°C à Daejeon. En revanche, la douceur se maintiendra sur la côte sud avec une moyenne de 8°C.Par ailleurs, la vigilance pour des chutes de neige est toujours en vigueur dans le centre du Jeolla et le Chungcheong du Sud où, d’ici demain, jusqu’à 30cm sont prévus. Sur le reste du territoire, le soleil sera au rendez-vous.A noter que les alertes de vague de froid en vigueur dans le nord de la province de Gyeonggi et de Gangwon s'étendront à Séoul ainsi qu'aux régions centrales à partir de 21h aujourd’hui. Le matin du 9 janvier, le Jeolla du Nord et le Gyeongsang du Nord subiront des températures avoisinant les -20°C. Dans les autres régions concernées, les températures descendront autour de -10°C, accompagnées de vents glacials qui accentueront encore la sensation de froid.