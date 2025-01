Assemblée nationale : les lois sur les enquêtes spéciales concernant la loi martiale et Kim Keon-hee de nouveau soumises au vote

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale se réunit aujourd'hui en séance plénière. Les députés vont, une nouvelle fois, voter sur les huit propositions de loi rejetées par le veto présidentiel.Parmi les textes, figurent notamment ceux sur l'ouverture des enquêtes spéciales concernant la proclamation de la loi martiale par Yoon Suk Yeol et sur les divers soupçons impliquant son épouse, Kim Keon-hee, ainsi que celle relative à la gestion des céréales.Pour rappel, le Premier ministre Han Duck-soo et le vice-Premier ministre à l'économie Choi Sang-mok avaient mis leur veto sur ces huit propositions de loi en tant que présidents par intérim.Pour leur adoption, la présence d'au moins la moitié des élus et une majorité des deux tiers des voix exprimées sont nécessaires.Le Minjoo, la principale force de l'opposition de centre-gauche, entend déposer de nouveau les lois sur les enquêtes spéciales en cas d'échec de leur adoption.Par ailleurs, une séance de questions au gouvernement sur les événements d'actualité se tiendra demain au Parlement, abordant notamment la déclaration de la loi martiale, le crash de l'avion de Jeju Air, ainsi que la situation économique du pays.