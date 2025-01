L’Association coréenne des médecins élit son nouveau président

Photo : YONHAP News

Alors que le bras de fer entre le gouvernement et le secteur médical se poursuit autour de la réforme du système de santé, le nom du nouveau président de l'Association coréenne des médecins (KMA) sera connu ce soir. Le second tour du vote électronique a commencé hier à 8h et se poursuivra jusqu'à 18h aujourd'hui. Le dépouillement aura lieu dès 19h, au siège de l'association situé dans l'arrondissement de Yongsan, à Séoul.A l'issue du premier tour du scrutin, qui s'est déroulé du 2 au 4 janvier, Kim Taek-woo, président du Conseil national des associations médicales métropolitaines et provinciales, et Joo Soo-ho, chef du Forum médical du futur et ancien président de la KMA, sont arrivés en première et deuxième position avec un écart de voix très faible. Tous deux sont réputés pour leur ligne dure face à la réforme médicale menée par l'exécutif.Cette élection est organisée six mois après la révocation de l'ex-dirigeant, Lim Hyun-taek, sur fond de critiques concernant ses violences verbales et sa communication inadaptée. Il avait pris ses fonctions en mai 2024. Son successeur assurera le reste de son mandat, allant jusqu'au 30 avril 2027.Avec pour mission de resserrer les rangs de la KMA et de trouver des solutions au conflit avec le gouvernement, le nouveau président devra notamment s'occuper des questions liées au numerus clausus dans les facultés de médecine pour la rentrée 2026 ainsi qu’au retour des médecins internes, des résidents et des étudiants en médecine dans leurs établissements.