Nouvel an lunaire : le 27 janvier désigné comme jour férié temporaire

Photo : Getty Images Bank

Le 27 janvier devrait être désigné comme jour férié temporaire. Cette décision a été annoncée ce matin par le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP) lors d’une réunion de haut niveau sur la stabilité économique d’urgence.Cette année, le Nouvel an lunaire tombe le 29 janvier prochain et habituellement seuls les jours avant et après sont chômés. Avec ce jour supplémentaire, les sud-Coréens bénéficieront de six jours consécutifs de repos, du samedi 25 jusqu’au 30 janvier.Kim Sang-hoon, président de la commission des politiques du PPP, a expliqué que cette mesure pourrait revitaliser le tourisme, stimuler la consommation intérieure, offrir un repos supplémentaire aux citoyens et améliorer leur qualité de vie.La confiance des consommateurs a récemment reculé en raison de l’incertitude politique liée à la loi martiale et à la crise de destitution. Selon la Banque de Corée (BOK), l’indice de confiance des consommateurs a chuté à 88,4 en décembre, soit une baisse de 12,3 points par rapport à novembre. La plus importante depuis mars 2020 avec -18,3 points, au début du COVID-19.Par ailleurs, après le tragique accident d’un avion de Jeju Air, les citoyens ont opté pour une fin et un début d’année marqués par la sobriété, plutôt que par les traditionnelles célébrations.Le jour férié temporaire doit encore être officiellement validé en conseil des ministres.