Le tribunal délivre un deuxième mandat d’arrêt contre Yoon

Photo : YONHAP News

La justice a émis hier un nouveau mandat d'arrêt contre Yoon Suk Yeol, accusé d'être « le cerveau d'une rébellion ». Après l'échec de l'exécution du premier mandat, émis le 31 décembre et expiré lundi, le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) avait demandé au Tribunal du district ouest de Séoul sa prolongation. Une requête qui a été acceptée.Le CIO n'a pas précisé les motifs de la délivrance de ce second mandat ni sa durée de validité. Cependant, le tribunal aurait pris en compte le fait que le chef de l'Etat suspendu avait refusé de répondre aux multiples convocations des enquêteurs et de se soumettre à son arrestation.La première tentative d'appréhender le président de la République avait échoué, le 3 janvier, en raison du blocage de l'accès à sa résidence de Hannam, à Séoul, par le Service de la sécurité présidentielle (PSS). Par la suite, des barbelés avaient été déployés autour du bâtiment, et l'entrée avait également été barricadée à l’aide de bus.L'équipe d'enquête serait actuellement en train de préparer un nouveau plan d'arrestation et de discuter de la taille des effectifs à déployer, en tenant compte des voies d'accès à la résidence et d'autres éléments identifiés lors de l'intervention précédente. Une nouvelle confrontation semble toutefois inévitable entre les enquêteurs et le PSS. D’autant plus que les pro-Yoon et les citoyens pour son départ veillent à l’entrée de la résidence.Mardi, le chef du CIO, Oh Dong-woon, s'est présenté devant l'Assemblée nationale et a exprimé sa détermination à réussir la nouvelle opération d'arrestation du dirigeant.