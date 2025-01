L'ambassadeur chinois en Corée du Sud exprime la volonté de Pékin de renforcer les relations bilatérales

Photo : YONHAP News

L'ambassadeur de Chine en Corée du Sud a souligné la détermination inébranlable de son pays à approfondir les relations bilatérales. Dai Bing a écrit hier sur ses réseaux sociaux que Séoul et Pékin sont des voisins amicaux et des partenaires de coopération importants. Il a également affirmé que l’empire du Milieu reste fermement engagé à renforcer le partenariat stratégique bilatéral.Concernant la situation politique actuelle au sud de la péninsule, le haut diplomate chinois a exprimé sa conviction que les sud-Coréens disposaient de la sagesse et de la capacité nécessaires pour gérer leurs affaires internes. Avant de souhaiter la stabilité, le développement et la prospérité du pays du Matin clair.L’ambassadeur a pris ses fonctions le 27 décembre, environ six mois après le retour de son prédécesseur, Xing Haiming. Son arrivée, initialement prévue pour le 23 décembre, avait été retardée en raison des tensions politiques liées à la crise de destitution de Yoon Suk Yeol.