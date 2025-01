Samsung Electronics : bénéfice d'exploitation de 6 500 milliards de wons au T4 2024

Photo : YONHAP News

Au quatrième trimestre 2024, Samsung Electronics a enregistré un bénéfice d’exploitation de 6 500 milliards de wons. Il s’agit d’une somme équivalente à 4,3 milliards d'euros. C'est ce qui ressort des résultats consolidés provisoires publiés ce mercredi par le géant sud-coréen de l'électronique.Ce chiffre représente une hausse de 130,5 % par rapport à la même période de l'année 2023, mais un recul de 29,19 % comparé au trimestre précédent. En outre, il est inférieur de 15,7 % aux prévisions de Yonhap Infomax, qui tablaient sur 7 709 milliards de wons. Cette estimation avait déjà été révisée à la baisse par rapport à une projection initiale avoisinant les 10 000 milliards de wons.Le chiffre d'affaires, quant à lui, s'est élevé à 75 000 milliards de wons, ou environ 50 milliards d’euros. Il s’agit d’une augmentation de 10,65 % sur un an. Mais une baisse de 5,18 % par rapport au trimestre précédent.Ce résultat décevant s'explique principalement par la dégradation de la rentabilité des puces mémoires traditionnelles, dans un contexte de recul généralisé de la demande dans les secteurs des smartphones et des ordinateurs. Si la demande de mémoires à large bande passante (HBM), essentielles pour l'intelligence artificielle (IA), se porte bien, Samsung peine à en tirer parti en raison des retards dans son calendrier de production.Le groupe n'a pas détaillé ses résultats par division. Mais selon les analystes, la division Device Solutions (DS), spécialisée dans les semi-conducteurs, aurait généré un bénéfice d'exploitation d'environ 3 000 milliards de wons. Elle serait suivie par la division Mobile eXperience (MX) et réseaux (2 000 milliards de wons), la division Ecrans (1 000 milliards de wons) et enfin la division des téléviseurs et appareils électroménagers (300 milliards de wons).