Tir de missile nord-coréen : le Conseil de sécurité se réunit

Photo : YONHAP News

Lors d'une réunion d'information sur la non-prolifération en Corée du Nord, prévue ce mercredi au siège des Nations unies à New York, le Conseil de sécurité doit aborder la question du récent lancement d’un missile balistique de portée intermédiaire (IRBM) effectué par le régime de Kim Jong-un. Cette séance a été convoquée à la demande de six Etats membres de l'organe exécutif de l'Onu : la Corée du Sud, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Slovénie et le Danemark.Son secrétaire général, António Guterres, a constamment souligné que les tirs répétés de missiles par le régime de Kim Jong-un constituaient une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité.Pour rappel, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé lundi avoir détecté un IRBM nord-coréen tiré depuis la région de Pyongyang en direction de la mer de l'Est vers midi. Hier, le royaume ermite avait déclaré avoir réussi le lancement d'un nouveau type de missile balistique hypersonique de portée intermédiaire. Cependant, le JCS considère cette affirmation comme « trompeuse ».