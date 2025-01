KDI : l’instabilité politique et l’incertitude accrue freinent la confiance économique

Photo : KBS News

L'Institut de développement de Corée (KDI) a estimé, dans son rapport publié aujourd’hui, que l'incertitude croissante avait affaibli les indicateurs de sentiment économique. Pour ce dernier, l’instabilité politique actuelle ne s’est pas traduite par celle du système financier. Mais les indices de confiance des ménages et des entreprises se sont nettement détériorés. Le rapport indique que les risques de récession se sont accrus en raison du ralentissement de la croissance de la production et de l’intensification de l’incertitude.La situation actuelle y est aussi comparée à celle de 2016 à 2017. Il a analysé que, cette fois-ci, l'augmentation du taux de change du won face au dollar est moins marquée, et la prime des Credit Default Swaps (CDS), reflétant le risque de défaut de l'État, a également moins augmenté.Néanmoins, le moral des ménages et des entreprises a diminué de manière plus significative par rapport à la période passée. En effet, l'indice de confiance des consommateurs est tombé à 88,4 en décembre contre 100,7 le mois précédent. En comparaison, entre 2016 et 2017, cet indice avait baissé de 9,4 points sur trois mois. Actuellement, il a chuté de 12,3 points en un seul mois.