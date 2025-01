Parlement : rejet des lois sur les enquêtes spéciales concernant la loi martiale et Kim Keon-hee

Photo : KBS News

Les propositions de loi sur les enquêtes spéciales concernant la proclamation de la loi martiale par Yoon Suk Yeol et les soupçons pesant sur son épouse ont été rejetées en fin de journée lors d'un nouveau vote en session plénière à l'Assemblée nationale.Lors de ce scrutin anonyme, le texte sur l'enquête spéciale pour l'insurrection a été rejetée avec 198 voix pour, 101 contre et une abstention sur un total de 300 voix. Celui sur l'enquête spéciale visant la Première dame a également été rejetée avec 196 voix pour, 103 contre et 1 vote invalide. Pour leur adoption, il était nécessaire qu’au moins la moitié des élus soient présents et qu’une majorité des deux tiers des voix exprimées soit atteinte.Cet après-midi, le président de l’Hémicycle a appelé Yoon à adopter une attitude responsable face aux procédures judiciaires en cours. Woo Won-shik a exprimé son souhait de ne plus assister à une négation totale de l’État de droit et du système judiciaire du pays. Il a aussi souligné que, malgré les confusions persistantes dans la gestion de cette crise, le cœur du problème demeure l’incursion armée des forces militaires au Parlement.