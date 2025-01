Météo : alerte à la vague de froid

Photo : YONHAP News

Comme attendu, ce jeudi 9 janvier est la journée la plus froide, pour le moment, de cet hiver. L’alerte de vague de froid, en vigueur depuis hier à 21h dans le nord et le centre du pays, est maintenue jusqu’à demain.Ce matin, la majorité de ces régions affichent des températures négatives. Il fait -10°C à Séoul, -8°C à Gangneung, -12°C à Daejeon et -7°C à Daegu. La côte sud du pays n’est pas épargnée par la baisse du mercure avec -4°C enregistrés à Busan et 1°C sur l’île de Jeju. Cet après-midi, le thermomètre ne va pas beaucoup augmenter avec -8°C prévu dans la capitale, -4 à Daejeon, -5 à Jeonju et 1°C à Busan. Selon les prévisions, la situation s’améliorera à partir de samedi.Ce froid intense s’accompagne également de fortes chutes de neige dans le Jeolla et le Chungcheong. Environ 20cm tomberont aujourd’hui sur ces provinces du sud-ouest et du centre. Pour le reste du territoire, le ciel sera dégagé.