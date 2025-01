Corée-USA : signature d’un protocole d’accord de coopération sur le nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a formellement signé avec les Etats-Unis un protocole d’accord d’exportation et de coopération dans le nucléaire. Le document, paraphé en novembre dernier, est une entente entre les ministères concernés des deux pays.La signature a eu lieu hier à Washington en présence du ministre sud-coréen de l’Industrie, Ahn Duk-geun, et la secrétaire américaine à l’Energie, Jennifer Granholm.Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de cette cérémonie, les deux alliés ont affirmé que le texte établit un cadre de coopération bilatérale en matière de nucléaire civil dans des pays tiers. Et d’ajouter qu’il leur permettra de répondre plus efficacement aux avancées technologiques de l’énergie atomique.Cet accord n’est pas juridiquement contraignant, mais il intervient sur fond de différends entre l’entreprise sud-coréenne, KHNP, et l’américaine Westinghouse pour la construction des nouveaux réacteurs nucléaires en République tchèque.