Washington a lui aussi condamné le test d’un missile hypersonique de Pyongyang. Lors d’un point presse hier, la porte-parole adjointe du Pentagone a exhorté le régime de Kim Jong-un à ne pas mener d'actions illicites et susceptibles de créer l’instabilité.Sabrina Singh a affirmé que les Etats-Unis prenaient au sérieux le nouveau lancement et qu’ils allaient continuer de suivre de près l’évolution de la situation, tout en travaillant avec leurs alliés de la région. Selon elle, l’essai de lundi n’est toutefois pas considéré comme une menace immédiate.Interrogée sur les pertes humaines des troupes nord-coréennes déployées en Russie, Singh a reconfirmé la précédente estimation de près de 1 000 morts et blessés.