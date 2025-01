Echange téléphonique entre Choi Sang-mok et Petr Fiala

Photo : YONHAP News

Le président par intérim, Choi Sang-mok, s’est entretenu hier par téléphone avec le Premier ministre tchèque, Petr Fiala.A cette occasion, ils se sont engagés à continuer de travailler en étroite concertation pour mener, comme programmé, les projets de coopération bilatérale, plus particulièrement celui de construction de nouveaux réacteurs nucléaires à Dukovany dans le sud du pays européen. D’autant que cette année marque le 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 10e du partenariat stratégique.En juillet dernier, le gouvernement de Prague avait choisi la société sud-coréenne Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) pour la construction de deux réacteurs dans le cadre d'un appel d'offres. Ils prévoient de signer un accord final en mars.Choi en a profité pour assurer la continuité des politiques économique, sécuritaire et étrangère du gouvernement de Séoul. Sans oublier d’exprimer sa gratitude envers les personnalités tchèques qui avaient présenté leurs condoléances aux victimes du crash de Jeju Air et à leurs familles.En retour, Fiala a répondu faire confiance en la résilience de la démocratie sud-coréenne et s’attendre au maintien, voire au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux nations.