Le déficit budgétaire de l’Etat sud-coréen a dépassé la barre de 80 000 milliards de wons entre janvier et novembre derniers.Selon les données communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Economie et des Finances, le manque à gagner s’est élevé plus exactement à 81 300 milliards.En prenant en compte le budget de la sécurité sociale, le déficit s’établit à 28 200 milliards. Principale explication à cela : les cotisations pour la retraite sont, à ce stade, plus importantes que les paiements.