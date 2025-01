La Corée du Sud grelotte

Photo : YONHAP News

Une vague de froid déferle sur la Corée du Sud. La journée de ce jeudi est la plus froide de cet hiver, avec des températures négatives en matinée sur la quasi-totalité du pays. A 8h, -10,2°C étaient enregistrés à Séoul et -16,9°C à Daegwallyeong dans le Gangwon. Le thermomètre affichait jusqu’à -20°C dans certaines régions montagneuses de cette province, située dans le nord-est du territoire.Météo Corée (KMA) prévoit qu’il fera encore plus froid demain et qu’il faudra attendre jusqu’à dimanche pour retrouver des températures de saison.Selon l’agence, un épisode de vent violent doit également s'abattre sur tout le pays, avec une vitesse pouvant atteindre 55 km/h, voire plus de 90 km/h dans les régions montagneuses. De la neige tombera à nouveau dans le Chungcheong et le Jeolla, situés respectivement dans l’ouest et dans le sud-ouest du pays ainsi que sur l’île méridionale de Jeju. Cela entraîne des perturbations du trafic aérien et maritime. Aujourd'hui, 27 vols et 73 ferrys ont été annulés.L’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) appelle à une vigilance accrue. Selon elle, pendant les six premiers jours du mois, un total de 134 personnes souffrant de maladies liées au froid ont été dénombrées et quatre d’entre elles sont décédées.