La carte d’identité mobile bientôt disponible pour les étrangers

Photo : YONHAP News

La carte d'identité mobile, qui permet de stocker et d'utiliser sa pièce d'identité sur un téléphone portable, sera disponible dès le 10 janvier pour les étrangers résidents en Corée du Sud. C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Justice.Les résidents étrangers âgés de plus de 14 ans pourront obtenir une pièce d'identité mobile via l'application « Mobile ID » du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité sur un smartphone à leur nom. Pour ce faire, ils devront scanner, à l'aide de l'application, leur carte de résident ou le code QR fourni par le bureau d’immigration.Les autorités ont expliqué qu’ils appliquaient la technologie de blockchain et de cryptage pour empêcher les fuites d’informations personnelles et leur utilisation non autorisée.