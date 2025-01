Loi martiale : l’opposition dépose un texte modifié sur la nomination d’un procureur indépendant

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, les six partis de l’opposition ont déposé aujourd’hui une nouvelle proposition de loi. Celle-ci vise à nommer un procureur indépendant afin qu’il ouvre sa propre enquête sur la tentative ratée de Yoon Suk Yeol d’imposer la loi martiale, le 3 décembre.La précédente a été rejetée hier par les députés, plus particulièrement par ceux du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Ses élus ont mis en cause une de ses clauses, qui permet aux seules deux premières formations de l’opposition de recommander les candidats au poste du procureur en question.Afin que le nouveau texte soit adopté, il est proposé d’accorder ce pouvoir au président de la Cour suprême. Et de réduire également la durée des investigations, de 170 à 150 jours, et le nombre des enquêteurs, de 205 à 155. Mais, la nouvelle motion exige du procureur qu’il enquête aussi sur l’allégation, selon laquelle Yoon a commis un crime susceptible de mettre en danger la sécurité nationale et de favoriser l’ennemi. Le texte abandonné n’en faisait pas état.Le Minjoo, la première composante de l’opposition, entend soumettre au vote la nouvelle proposition, le 14 ou le 16 janvier. Avant cela, il cherchera à persuader le PPP de l’approuver, lui aussi. Maintenant que la clause contestée a été modifiée.