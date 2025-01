Nouvel an lunaire : le pouvoir entend doper la consommation

Photo : YONHAP News

A trois semaines du Nouvel an lunaire, qui tombe le 29 janvier, le gouvernement et le parti au pouvoir se démènent pour relancer la consommation. Hier, ils ont déjà désigné le 27 janvier comme jour férié exceptionnel, les trois jours suivants étant chômés.Et aujourd’hui, ils ont décidé d’augmenter, 1,5 fois plus que d’habitude, la distribution des 16 produits largement consommés lors de cette fête traditionnelle. Sans oublier l’émission du bon d’achat « Onnuri », pouvant être utilisé sur les marchés traditionnels, d’une valeur totale de 5 500 milliards de wons.Plusieurs autres mesures ont aussi été dévoilées. Le taux de remise des billets de train à grande vitesse passera, par exemple, à 40 %, contre 30 actuellement, entre les 27 et 31 janvier. Une aide bienvenue pour les habitants de province qui viennent à Séoul à l’occasion de ce Seollal. Cela devrait aussi diminuer les embouteillages qui se répètent chaque fête, beaucoup de Séouliens allant retrouver leurs proches dans leur village natal.