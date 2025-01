Hyundai Motor projette d'investir plus de 24 000 milliards de wons cette année en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor a annoncé hier un important investissement de 24 300 milliards de wons en 2025 uniquement en Corée du Sud. C’est une hausse de 19 % par rapport à 2023. Un record historique pour une année. Objectif affiché : renforcer sa future compétitivité.Le premier groupe automobile du pays a précisé que 11 500 milliards seront consacrés à la R&D (recherche et développement), 12 000 milliards aux investissements dits généraux et 800 milliards aux investissements stratégiques.Pour la R&D, le conglomérat veut notamment améliorer la qualité de ses productions, électrifier sa flotte de véhicule ou encore mettre au point les technologies fondamentales pour les véhicules à hydrogène. Les investissements généraux se concentreront, quant à eux, sur les infrastructures, et ceux stratégiques sur l’amélioration de la compétitivité.