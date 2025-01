Le camp de Yoon prétend qu’une fois le chaos actuel surmonté, l'état d'urgence sera considéré comme un succès

Photo : YONHAP News

« Si le chaos actuel est surmonté, cela signifie que l'état d'urgence du président de la République a réussi. »C'est ce qu'a déclaré hier l’avocat Yun Gap-geun, qui représente Yoon Suk Yeol, lors d'une conférence de presse. Avant d’ajouter que ce dernier semblait en bonne santé et s'inquiétait de ne pas parvenir à accomplir les objectifs de la proclamation de la loi martiale qu'il avait prévus.Par ailleurs, le camp du chef de l’Etat ne reconnaît pas le second mandat d'arrêt. Il a fait savoir que, tout comme pour le premier mandat, il avait déposé une demande de jugement sur la compétence et une ordonnance de suspension du mandat à la Cour constitutionnelle. De plus, l'avocat Seok Dong-hyun a exprimé des inquiétudes concernant les oppositions de la part de la population en cas de tentative d’arrestation par le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO). Il a même qualifié cette situation de « guerre civile ».La défense de Yoon a également déclaré qu'elle déciderait de la présence de celui-ci à l'audience de l'examen de la détention en fonction des circonstances.