Choi Sang-mok s’entretient avec les trois agences de notation financière mondiale

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie, qui assure les fonctions de président par intérim, a tenu hier une réunion en visioconférence avec les responsables des trois principales agences de notation financière internationale, Moody's, Fitch et Standard & Poor's. Cette entrevue a eu lieu un mois après la précédente, qui s'était déroulée juste après la crise liée à l’éphémère loi martiale du 3 décembre.Lors de cet entretien, Choi Sang-mok a indiqué que les marchés financiers et des changes de la Corée du Sud étaient en train de retrouver leur stabilité d'avant l’état de siège. Avant de déclarer que le ministère des Finances, la Banque de Corée et le Service de supervision financière travailleraient en étroite collaboration pour garantir la stabilité des marchés. Il a également exprimé l'espoir que l'incertitude politique serait levée grâce au fonctionnement normal de la Constitution et du système juridique du pays.Le président par intérim a également présenté le Conseil de concertation entre la majorité, l’opposition et le gouvernement, qui a été lancé le jour même. Il a souligné que celui-ci permettrait de traiter rapidement des lois importantes liées au quotidien des citoyens, tout en facilitant la mise en œuvre des politiques pour stabiliser leur vie et stimuler l'économie.De leur côté, les agences ont estimé favorablement la communication rapide et transparente du gouvernement sud-coréen concernant la situation actuelle. Cependant, ils ont exprimé des préoccupations quant à l'impact négatif que pourrait avoir une prolongation de l'incertitude politique sur les décisions d'investissement des étrangers ou des entreprises.