Parlement : session plénière pour procéder à des questions d'urgence

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a tenu, hier après-midi, une session plénière pour traiter des questions d'urgence à l'encontre du gouvernement. Les questions reposaient sur deux sujets : les accusations de rébellion interne liées à la déclaration anticonstitutionnelle de l'état d'urgence par le président de la République, ainsi que l'enquête sur la catastrophe de Jeju Air.Cependant, les partis au pouvoir et d'opposition se sont concentrés sur le procès en destitution de Yoon Suk Yeol et son arrestation. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a insisté sur la question des pouvoirs du Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO). De son côté, le Minjoo a mis en avant l'inconstitutionnalité de l'état d'urgence et la légalité du mandat d'arrêt contre le dirigeant suspendu.Le chef du CIO, Oh Dong-woon, pour sa part, a précisé que si le Service de sécurité présidentielle ou les parlementaires entravaient l'exécution légale d'un mandat d'arrêt, cela constituerait une obstruction à l'exécution des fonctions publiques.Par ailleurs, le vice-Premier ministre à l’Economie, Choi Sang-mok, qui assure les fonctions de président par intérim, était absent de la séance pour des raisons d'emploi du temps préalablement fixées. Le président du Parlement, Woo Won-shik, a exprimé ses regrets concernant son absence sans l'accord de l'hémicycle.