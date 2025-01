Guerre en Ukraine : Zelensky plaide pour le déploiement des troupes occidentales

Photo : YONHAP News / EPA

Le président ukrainien a exhorté les pays occidentaux alliés à envoyer des troupes en Ukraine. Selon les médias étrangers tels que l’AFP, lors d'une réunion du Groupe de contact sur la défense de l’Ukraine, organisée hier à la base aérienne américaine de Ramstein, en Allemagne, Volodymyr Zelensky a déclaré que l’objectif est de trouver le maximum de moyens pour forcer la Russie à la paix. Suggérant que le déploiement des contingents armés des partenaires serait la meilleure solution.Le chef de l’Etat ukrainien n'a toutefois pas précisé si les forces étrangères demandées seraient des troupes pour le combat ou pour le maintien de la paix, sous condition de cessez-le-feu.Zelensky a également indiqué qu’il mettrait tout en œuvre afin de terminer cette guerre de manière digne pour l'Ukraine et toute l'Europe, et que l'alliance de la Russie avec la Corée du Nord révèle la faiblesse de Poutine. Il a ajouté que le régime nord-coréen ne se soucie pas de son peuple et qu’à ce jour, il a perdu 4 000 militaires.Dans une interview donnée le 5 janvier à un podcast américain, il avait déclaré que 12 000 soldats nord-coréens étaient arrivés, et parmi eux, 3 800 ont été tués ou blessés.