La Corée du Nord ajoute le russe dans l’annonce de ses timbres du Nouvel an

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a inclus, pour la première fois, des inscriptions en russe dans la notification des timbres qu'elle émettra pour le Nouvel an 2025.Sur le site web des « Timbres de la Corée du Nord », l’annonce des nouveaux timbres de cette année comprend leurs descriptions et leurs caractéristiques en coréen, en anglais, en chinois, ainsi qu’en russe. Un procédé exceptionnel, d’autant plus que, même lors de l'émission des timbres pour célébrer « l'Année de l'amitié nord-coréano-russe » en 2015, le russe n'était pas incus.Selon Radio Free Asia (RFA), le ministère sud-coréen de la Réunification a déclaré que, jusqu’à la fin de l’année dernière, les annonces des timbres n’avaient comporté que de l'anglais et du chinois, et que le russe avait été ajouté à partir du 1er janvier 2025.De l'avis des observateurs, cela reflète le renforcement des relations étroites entre Pyongyang et Moscou, qui s’est accéléré depuis la signature en juin 2024 du « Traité du partenariat stratégique global ».