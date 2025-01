Loi martiale : le Parlement examine le projet de loi modifié sur la nomination d’un procureur indépendant

Photo : YONHAP News

La commission législative et judiciaire de l'Assemblée nationale discutera cet après-midi de la nouvelle proposition de loi sur l’enquête spéciale concernant la proclamation de la loi martiale par Yoon Suk Yeol. Les six partis de l’opposition, qui ont déposé ce texte hier, souhaitent accélérer le projet pour le voter à la session plénière la semaine prochaine.Pour le Minjoo, la principale force de l’opposition, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) devrait accepter cette fois-ci le texte. En effet, ce dernier avait contesté la première version qui permettait aux seules deux premières formations de l’opposition de recommander les candidats au poste de procureur spécial. Désormais, ce pouvoir est attribué au président de la Cour suprême.Cependant, le PPP a clairement indiqué qu'il rejetait le nouveau projet de loi. Pour lui, la portée de l'enquête est si large qu’elle pourrait inclure le parti au pouvoir et même des citoyens ordinaires. Avant de dénoncer que le texte vise à détruire la droite conservatrice.La formation présidentielle a ajouté qu’elle créerait sa propre version de la loi la semaine prochaine, en supprimant des éléments anticonstitutionnels.