Crash de Jeju Air : le gouvernement annonce une aide d'urgence de 3 millions de wons aux familles des victimes

Photo : YONHAP News

Ko Ki-dong, ministre par intérim de l’Intérieur et de la Sécurité, a déclaré le 10 janvier qu'une aide d'urgence de 3 millions de wons, soit environ 2 000 euros, sera versée dès aujourd'hui aux familles des victimes de la catastrophe de Jeju Air. Et ce, malgré le fait que la période de collecte des dons publics n'est pas encore terminée.Lors de son intervention au cours de la 15e réunion du Comité central de gestion des catastrophes et de la sécurité consacrée à l'accident, Ko a affirmé que l'aide immédiate est accordée de manière flexible, en tenant compte des situations individuelles, en élargissant les critères de soutien et les bénéficiaires. Il a également ajouté que des fonctionnaires dédiés sont attribués à chaque famille pour identifier avec soin leurs besoins et leur fournir un soutien adapté.Concernant les effets personnels des victimes, qui doivent initialement être conservés pendant six mois, il a été décidé de prolonger leur période de stockage si les familles le demandent.Enfin, le ministre par intérim a annoncé, qu’afin de rassurer la population, des inspections spéciales de sécurité des aéroports et des compagnies aériennes seront effectuées. Dans le but d’identifier les axes d'amélioration et de mettre en œuvre immédiatement les mesures nécessaire. Il a également précisé qu’à ce jour, elles avaient été achevées dans 13 aéroports du pays et que les résultats étaient en cours d'analyse.Par ailleurs, les enregistreurs de vol (FDR) font actuellement l'objet d'une extraction de données en collaboration avec le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis (NTSB). L'enquête sur les causes de l'accident est menée avec des principes stricts d'objectivité, d'équité et de transparence.