Opinion : la popularité du PPP et du Minjoo retrouve son niveau d’avant loi martiale

Photo : YONHAP News

La popularité du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et du Minjoo a retrouvé son niveau d'avant l'affaire de la loi martiale du 3 décembre. C’est ce que montre l’enquête réalisée par Gallup-Corée du 7 au 9 janvier, auprès de 1 004 électeurs. Selon le résultat, le soutien au PPP, la formation présidentielle, est de 34 %, soit une augmentation de 10 points par rapport à il y a trois semaines. En revanche, le Minjoo, la première force de l’opposition, a recueilli 36 % d’avis favorable, enregistrant une baisse de 12 points.L'institut de recherche a analysé que des événements tels que les débats parlementaires sur la modification du contenu de la proposition de destitution et l'échec de l'exécution du mandat d'arrêt du président Yoon Suk Yeol ont contribué à cette situation. Selon lui, cela a renforcé la sensation de menace parmi les partisans du PPP face à un changement de pouvoir, tout en réduisant les attentes des électeurs modérés et progressistes qui soutiennent le parti de centre-gauche.Concernant la question de la destitution du chef de l’Etat, 64 % des répondants y sont favorables, contre 32 % qui y sont opposés. En comparaison avec les résultats obtenus peu de temps avant l’adoption de la motion, le soutien a chuté de 11 points.A propos de la prochaine élection présidentielle, le leader du parti démocrate, Lee Jae-myung obtient 32 % d’intention de vote, suivi du ministre de l’Emploi et du Travail, Kim Moon-soo avec 8 %. L’ancien chef du PPP, Han Dong-hoon a recueilli 6 %.Cette enquête a été réalisée par téléphone et présente un niveau de confiance de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.