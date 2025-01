Onu : Antonio Guterres affirme sa confiance dans la résilience de la démocratie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa totale confiance dans la solidité et la résilience des institutions démocratiques de la Corée du Sud. Selon le gouvernement, Antonio Guterres a fait cette déclaration lors d'un entretien téléphonique de ce matin avec le président par intérim sud-coréen.Choi Sang-mok, de son côté, a affirmé sa volonté de maintenir la stabilité de la politique nationale et de gérer efficacement les relations internationales. Il a également souligné qu’à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l’Onu, le pays du Matin clair contribuerait activement à la paix et à la prospérité mondiales, en tant que membre du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social, ainsi que du Conseil des droits de l'homme.Les deux parties ont également convenu de poursuivre une communication étroite et de travailler côte à côte afin de résoudre les défis mondiaux.Par ailleurs, Guterres a présenté ses condoléances aux victimes et à leurs familles concernant le crash de l'avion de Jeju Air, et Choi l’a remercié pour ce geste de soutien.