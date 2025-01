Le passeport sud-coréen est le troisième plus puissant au monde

Photo : YONHAP News

La puissance du passeport sud-coréen se classe au troisième rang mondial selon le classement Henley 2025 avec la possibilité d’entrée dans 192 pays sans visa. La Corée du Sud recule d’une place par rapport à l’année dernière et est à égalité avec la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.Le palmarès est dominé par Singapour avec 195 destinations, suivi du Japon avec 193. A noter que les Etats-Unis occupent la neuvième place (189 pays). La Russie se classe au 46e rang à égalité avec la Turquie (116 pays) et la Chine 60e (85 pays) tandis que la Corée du Nord figure à la 99e place (41 pays). C’est l’Afghanistan qui ferme le classement regroupant 227 pays avec seulement 26 destinations accessibles sans visa.Le classement Henley des passeports est basé sur les données de l’Association du transport aérien international (IATA) et répertorie les destinations où les titulaires de passeport d’un pays spécifique peuvent se rendre sans visa.