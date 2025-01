Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est divisée en deux sur le plan de la météo pour débuter cette troisième semaine de janvier. Alors que l’est et le sud du territoire connaîtront un temps dégagé toute la journée, le nord et l’ouest seront sous les nuages. Ceux-ci pourront amener avec eux de la neige légère et de la pluie. Il pourrait donc y avoir quelques flocons dans la région métropolitaine cet après-midi.Du côté des températures, si la vague de froid s’est atténuée durant le week-end, le mercure reste négatif ce matin. Il fait -5°C à Séoul et Daejeon, -8°C à Andong, -2°C à Gwangju et 0°C à Busan. En cours de journée, les valeurs vont considérablement augmenter pour atteindre 6°C dans la capitale, 7°C à Daegu, 5°C à Jeonju et 8°C à Busan.