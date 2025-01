Guerre en Ukraine : les soldats nord-coréens croyaient être envoyés en Russie pour une formation militaire

Photo : KBS News

L’Ukraine a annoncé avoir capturé, jeudi dernier, deux soldats nord-coréens déployés en Russie. Ces derniers ont été transférés à Kyiv, où ils sont interrogés par le Service de sécurité ukrainien, avec l'assistance du Service national du renseignement (NIS) sud-coréen pour la traduction.Agés de 20 et 26 ans, les deux prisonniers ont subi des blessures au niveau du menton et des jambes, mais leur état de santé ne présente aucune gravité. L’un d’entre eux a raconté être arrivé en Russie en novembre dernier, où il avait suivi une formation militaire pendant une semaine avant d'être envoyé sur le front. Il a révélé avoir été témoin de nombreuses pertes humaines lors des combats. Après avoir été laissé derrière, sans nourriture ni eau durant quatre à cinq jours, il a été capturé.Initialement convaincus de partir pour une simple formation, les militaires nord-coréens ont découvert leur déploiement en zone de guerre seulement après leur arrivée sur le sol russe. L'un d'eux a précisé qu’après la mort de plusieurs de ses camarades, il s’était réfugié dans un abri antiaérien avant d’être capturé par les troupes ukrainiennes.Lorsqu'il leur a été demandé s'ils souhaitaient retourner en Corée du Nord, l’un a répondu par l’affirmative, tandis que l’autre a indiqué qu’il partirait si on lui ordonnait, mais qu’il resterait si on lui demandait de le faire.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a écrit sur les réseaux sociaux en coréen qu'il pourrait les libérer, si Kim Jong-un proposait un échange de prisonniers avec les soldats ukrainiens capturés en Russie. Et d'ajouter que s'ils ne souhaitaient pas rentrer chez eux, d’autres solutions pourraient être envisagées.De plus, Kyiv envisage d'organiser une conférence de presse avec les prisonniers pour attirer l'attention de la communauté internationale et mobiliser davantage de soutien.