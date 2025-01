Nouvel an lunaire : les coûts record pour le charye avec de 300 000 à 400 000 wons

Photo : KBS News

C’est bientôt Seollal. En effet, le Nouvel An lunaire tombe cette année le 29 janvier prochain. A l’approche de cette fête traditionnelle, beaucoup se demandent combien ils devront dépenser pour préparer le charye, la table des offrandes aux ancêtres.D’après la Korea Price Information (KPI), si les courses sont faites dans une grande surface, il faudra compter un peu plus de 409 500 wons, une somme équivalente à 271 euros, pour quatre personnes. Par contre, dans un marché traditionnel, la dépense sera moindre avec 302 500 wons, soit environ 200 euros.Cela représente des hausses respectives de 7,2 % et de 6,7 %, comparé à l’année dernière. Les prix des fruits et légumes ayant augmenté ces derniers mois en raison du dérèglement climatique.A noter pourtant que ces chiffres baissent avec l'adoption des mesures rendues publiques jeudi dernier par le gouvernement pour relancer la consommation à cette période de l'année. Ces coûts deviennent ainsi moins importants en profitant des bons d’achat « Onnuri », qui peuvent être utilisés sur les marchés traditionnels, ou des produits à prix réduits des distributeurs ou subventionnés par le gouvernement.E-Mart, l'une des principales chaînes de grande surface du pays du Matin clair, a ainsi annoncé qu’excepté quelques friandises, 280 400 wons, soit 186 euros, seraient nécessaires, afin d'honorer les ancêtres et cuisiner de bons plats en famille.