Corée-Japon : rencontre des ministres des Affaires étrangères aujourd'hui à Séoul

Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et du Japon tiendront une réunion pour la première fois cet après-midi au ministère des Affaires étrangères à Séoul.Lors de la réunion, Cho Tae-yul et Takeshi Iwaya devraient discuter notamment de l'amélioration des relations entre les deux nations, ainsi que de l'importance de la coopération trilatérale entre Séoul, Washington et Tokyo. Ils aborderont également la prochaine réunion trilatérale des dirigeants sud-coréen, chinois et japonais, prévue cette année au Japon. À l'issue de la rencontre, une conférence de presse conjointe sera organisée pour rendre publics les résultats des discussions.A son arrivée ce matin au pays du Matin clair, le chef de la diplomatie nippone a commencé son séjour de deux jours par un hommage au Cimetière national de Séoul. Il s'agit de la première visite d'un ministre japonais des Affaires étrangères dans ce cimetière depuis celle de Taro Kono en avril 2018. Elle intervient à l'occasion du 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays.Iwaya prévoit aussi de rencontrer le président par intérim, Choi Sang-mok, demain, dont l'agenda est en cours de finalisation.