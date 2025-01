K-Food : exportations record du kimchi

Photo : YONHAP News

Dopées par la popularité croissante de la K-Food, les exportations de kimchi ont battu des records en 2024 en matière de quantité tout comme de valeur.D'après les chiffres rendus publics hier par le ministère sud-coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaire rurales, les expéditions de ce mets traditionnel coréen composé de chou fermenté et épicé ont atteint l'an dernier 47 100 tonnes, soit 6,9 % de plus par rapport à l'an précédent. Une hausse malgré, selon le ministère, les perturbations dans l'approvisionnement en choux, provoquées par le changement climatique, et les coûts d'expédition plus élevés. La valeur de ces expéditions a elle aussi augmenté de 5,2 % avec 163,6 millions de dollars, là aussi un record.L'engouement pour le kimchi dans les pays étrangers s'explique par ses qualités nutritionnelles en tant qu'aliment végétal et fermenté. Il dépasse ainsi les marchés d'alimentation asiatique pour se répandre dans les épiceries locales, situées dans plus de 95 nations.La première destination du kimchi est toujours le Japon mais ses importations ont reculé de 8,9 %, en raison du yen très bas qui en permet la production sur place à bas coût. Les deuxième et troisième rangs sont occupés par les Etats-Unis et les Pays-bas, qui ont d'ailleurs vu ces importations augmenter respectivement de 25,2 % et 28,9 %.A en croire une source ministérielle, aux Etats-Unis, le kimchi a réussi à s’installer sur les étals des principales grandes surfaces dont Costco et Walmart, alors qu'en Europe, les restaurants coréens ont le vent en poupe, notamment en France et au Royaume-Uni.Le gouvernement sud-coréen se propose d'apporter davantage de soutien au développement des produits à base de kimchi, plus adaptés aux goûts étrangers, et à l'exploration de nouveaux marchés.