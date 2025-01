Incendie en Californie : la Corée du Sud exprime sa solidarité et se dit prête à aider

Photo : YONHAP News

Le président par intérim, Choi Sang-mok, a exprimé la solidarité de la Corée du Sud face aux incendies qui ont ravagé Los Angeles, en Californie. Sur ses réseaux sociaux, il a déclaré que le gouvernement sud-coréen était prêt à venir en aide au peuple américain. Dans son message de condoléances, il a indiqué que les pensées et prières des Sud-Coréens accompagnaient toutes les personnes touchées par les incendies dans le sud de la Californie. Et d’ajouter qu’il souhaite sincèrement un sauvetage rapide et un rétablissement complet.Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, a aussi adressé ses condoléances aux familles endeuillées par les incendies. Il a écrit sur ses réseaux sociaux que la Corée du Sud serait aux côtés des États-Unis et prête à fournir toute l'aide nécessaire.De son côté, le président Yoon Suk Yeol, actuellement suspendu de ses fonctions et confiné dans sa résidence, a exprimé ses condoléances ce matin via Facebook. Il a également appelé à un soutien pour les ressortissants coréens affectés par cette catastrophe.