Realmeter : l'écart se réduit entre le PPP et le Minjoo

Photo : YONHAP News

L'écart entre les soutiens au Parti du pouvoir du peuple (PPP) et au Minjoo s'est réduit. C’est ce que révèle une enquête menée par Realmeter les 9 et 10 janvier, auprès de 1 600 électeurs.Selon le résultat, le soutien au PPP est de 40,8 % en hausse de 6,4 points sur une semaine. Au contraire, celui du Minjoo a baissé de 3 points, atteignant 42,2 %. L'écart entre les deux partis, qui était de 10,8 % la semaine dernière, a ainsi été réduit à 1,4 point. Pour la première fois en six mois, la popularité du PPP a dépassé à nouveau la barre des 40 %.Concernant la prochaine élection présidentielle, 52,9 % des sondés estiment que l'opposition devrait diriger le pays, une baisse de 5,6 points par rapport à la semaine précédente. En revanche, 41,2 % des personnes interrogées pensent que le parti au pouvoir devrait prolonger son mandat, soit une augmentation de 6,4 points. 5,9 % des sondés n'ont pas exprimé d'opinion.Le parti présidentielle, bien que satisfait de ces résultats, reste prudent en attribuant cette tendance à la mauvaise gestion de la crise actuelle par l'opposition. Le parti de centre-gauche a reconnu, de son côté, le renforcement du soutien conservateur, mais a attribué cette situation aux théories du complot et aux fausses informations concernant des élections truquées.Cette enquête présente un niveau de confiance de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.