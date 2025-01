Crash de Jeju Air : les boîtes noires ont cessé d’enregistrer quatre minutes avant l’accident

Photo : YONHAP News

La Commission d’enquête sur l’accident de l’avion de Jeju Air a annoncé, samedi dernier, que l’analyse effectuée par le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis (NTSB) avait montré que les quatre dernières minutes avant le crash n'ont pas été enregistrées par l’enregistreur de vol et l'enregistreur vocal du cockpit.Les experts suggèrent que l'avion ait subi une panne des deux moteurs après avoir percuté des oiseaux, ce qui aurait entraîné une coupure de l'alimentation électrique et l'arrêt des enregistrements.Les boîtes noires sont normalement équipées d'un dispositif auxiliaire qui permet de continuer à enregistrer, même si les moteurs sont arrêtés et l'alimentation coupée. Les enquêteurs prévoient d'examiner si cette batterie de secours a fonctionné comme prévu.Le système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) a également cessé d'envoyer des informations à partir de 8 h 58, ce qui soutient l'hypothèse d'une coupure d'alimentation.