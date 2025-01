Le NIS évoque une reprise possible des discussions entre Trump et Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le Service national de renseignement (NIS) a évoqué ce matin, lors d’une réunion plénière de la commission parlementaire du renseignement, la possibilité que Donald Trump reprenne les discussions avec le dirigeant nord-coréen.Park Seon-won, député du Minjoo, a estimé que des négociations de moindre envergure, comme la réduction des armes nucléaires, pourraient être envisagées si la dénucléarisation complète de la Corée du Nord semblait difficile à court terme.Le NIS a également rapporté que le nombre de victimes parmi les forces nord-coréennes en Ukraine s'élevait à près de 3 000, dont environ 300 morts et 2 700 blessés. Selon son analyse, ce lourd bilan résulterait d’un manque de compréhension des principes de la guerre moderne et de la manière dont la Russie a utilisé l’armée de Kim Jong-un.D’après le renseignement, des notes retrouvées sur les soldats tués révèlent que les autorités nord-coréennes leur auraient ordonné de se suicider ou de provoquer des explosions avant d’être capturés. Ces notes mentionnent aussi que les soldats espéraient vaguement obtenir une adhésion au Parti des travailleurs ou bénéficier d’une amnistie.Lee Seong-kwon, élu du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et membre de la commission parlementaire de la défense, a confirmé que les deux individus capturés par l’Ukraine appartenaient au Bureau général de reconnaissance. Ils faisaient partie d’un contingent de 2 500 militaires déployés à ce moment-là. De plus, ils ont témoigné que leur hiérarchie ne leur avait pas promis de salaire pour cette mission, mais leur avait simplement annoncé qu'ils seraient traités en héros.