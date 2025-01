Cho Tae-yul : « Réduire les divergences liées aux questions historiques avec le Japon pour une coopération tournée vers l’avenir »

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et du Japon ont tenu une réunion cet après-midi au ministère des Affaires étrangères à Séoul. Il s'agissait de leur première rencontre en personne depuis la déclaration de l'éphémère loi martiale du 3 décembre dernier.Lors de la conférence de presse conjointe à la suite de cet entretien, Cho Tae-yul a déclaré qu’il « travaillerait en étroite collaboration avec Takeshi Iwaya, pour réduire les divergences liées aux questions historiques et développer des relations tournées vers l’avenir ».En particulier, concernant la controverse autour de la cérémonie commémorative de la mine de Sado organisée par le Japon en novembre dernier, Cho a déclaré : « Nous avons convenu de discuter sérieusement et honnêtement avec la partie japonaise pour que cet événement devienne une cérémonie qui réconforte sincèrement les victimes et qui conserve à l’avenir une signification historique. » Pour rappel, Séoul avait boycotté l'événement, accusant Tokyo de ne pas l'organiser d'une manière qui aurait sincèrement honoré les victimes coréennes.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a également souligné : « Nous avons convenu de développer les relations entre la Corée du Sud et le Japon de manière stable, quelles que soient les circonstances. Tout en approfondissant les résultats de la coopération jusqu’à présent, nous avons décidé d’explorer de nouveaux projets conjoints dans divers domaines tels que la sécurité économique, les technologies scientifiques de pointe et les échanges humains. »Il a également mentionné que les deux pays collaboreraient activement pour répondre à des crises complexes. Il a déclaré : « (Les deux pays) ont exprimé de vives inquiétudes concernant les provocations nucléaires et balistiques de Pyongyang, ainsi que la coopération militaire illégale entre la Corée du Nord et la Russie, y compris l’envoi de troupes, et ont exigé leur cessation immédiate. »De son côté, Iwaya a dit vouloir transmettre au nouveau gouvernement américain l'importance stratégique de la coopération trilatérale entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon, lors de sa participation à la cérémonie d'investiture du président Donald Trump prévue le mois prochain. Selon lui, l’alliance entre les trois pays est essentielle pour répondre à la menace nord-coréenne, mais également pour « établir un Indo-Pacifique libre et ouvert ».Concernant les éventuelles évolutions diplomatiques liées à un changement de gouvernement en Corée du Sud, il a précisé : « Je m'abstiendrai de tout commentaire sur les affaires intérieures. Cependant, nos deux pays restent des voisins importants qui doivent coopérer en tant que partenaires face aux divers défis internationaux. L'importance des relations bilatérales reste inchangée. »