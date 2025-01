Photo : YONHAP News

Le soleil se fera rare aujourd’hui dans le ciel de la Corée du Sud. En effet, la majorité du territoire sera recouverte de nuages qui pourront déverser quelques gouttes de pluie et des flocons par endroit. De plus, le vent apportera des poussières fines qui traverseront le pays au cours de la journée.Mais bonne nouvelle sur le front des températures avec une augmentation marquée par rapport à hier. Ce matin, il fait 1°C à Séoul, 0°C à Daejeon, -1°C à Jeonju et Gwangju et 3°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 6°C dans la capitale, 8°C à Gangneung, 9°C à Daejeon et Jeonju, et 12°C à Busan.