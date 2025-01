Biden vante le partenariat Séoul-Washington-Tokyo comme un exploit de son administration

Photo : YONHAP News

A une semaine de son départ de la Maison Blanche, Joe Biden a mis en avant la création du partenariat trilatéral entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon comme un des exploits majeurs de son administration. Lors d'un discours sur son bilan diplomatique prononcé lundi au département d'Etat à Washington, le président américain a déclaré que son pays avait renforcé ses partenariats et en avait créé de nouveaux. Cela dans le but de défier le comportement agressif de la Chine et de rééquilibrer les rapports de force dans la région indo-pacifique. Il a ajouté que son administration avait réussi à accomplir ce que peu de personnes pensaient possible en établissant le premier partenariat trilatéral entre Séoul, Washington et Tokyo.Biden a également affirmé que les USA étaient en tête dans la compétition internationale grâce à ses actions, soulignant que l'Amérique et ses alliés étaient devenus plus forts, tandis que ses adversaires et concurrents étaient affaiblis. Il a fait remarquer que des Etats autoritaires comme l'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord coopéraient désormais plus étroitement les uns avec les autres, mais que cette situation était davantage due à leur faiblesse qu’à leur force.Le locataire de la White House a ensuite vanté le fait que la position stratégique de son pays s’était renforcée dans la concurrence à long terme avec l'empire du Milieu, avant d'ajouter que son administration laissait à la prochaine des conditions diplomatiques très favorables.Le président sortant a toutefois reconnu qu'il restait de graves problèmes à résoudre en Ukraine, au Moyen-Orient et dans la région indo-pacifique. Enfin, il a appelé à des efforts accrus pour dissuader Pyongyang de démontrer sa force militaire et de se rapprocher de Moscou.