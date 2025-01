Journée coréano-américaine : une résolution pour la désignation a été proposée au Congrès américain

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, une résolution bipartite a été introduite au Congrès pour désigner le 13 janvier comme « Journée coréano-américaine ». Cette date commémore l’arrivée des premiers immigrants coréens en Amérique, en 1903.Le texte a été initié au Sénat, par Andy Kim, membre du parti démocrate et premier sénateur américain d’origine coréenne, ainsi que par Dan Sullivan du parti républicain. A la Chambre des représentants, il a été porté par Young Kim, élue républicaine originaire du pays du Matin clair, et son collègue démocrate Jimmy Gomez.Young Kim déclaré que depuis 122 ans, les Américains d’origine coréenne ont excellé dans les écoles, sur leur lieu de travail et même au Congrès, contribuant à faire des Etats-Unis un pays meilleur. Elle a ajouté être « fière d’avoir porté la résolution pour célébrer la Journée coréano-américaine en tant que représentante de la communauté coréenne en Californie du Sud et élue fédérale d’origine coréenne ». Avant d’affirmer qu’elle continuerait à se battre pour garantir le rêve américain aux générations futures.Celle qui compte trois mandats à son actif avait déjà proposé une résolution similaire lors des deux législatures précédentes.