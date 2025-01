Photo : YONHAP News

La Corée du Nord enchaîne les provocations militaires en amont du retour officiel de Donald Trump à la Maison Blanche, le 20 janvier. Ce mardi, elle a procédé à un nouveau tir d’essai de missile.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que le pays communiste avait lancé ce matin un projectile non identifié en direction de la mer de l’Est, séparant la péninsule de l’archipel japonais.C’est la deuxième bravade de l’année et en huit jours. Le 6 janvier, le royaume ermite avait testé un missile balistique hypersonique de portée intermédiaire et à combustible solide.