Institut pour l'avenir de l'Etat : prévision d'une croissance limitée à 1,67 % en 2025

Photo : YONHAP News

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud pourrait être limitée à 1,67 % selon la dernière prévision de l'Institut pour l'avenir de l'Etat. C'est ce qui ressort des informations dévoilées mardi par le député Kim Hyun-jung du Minjoo.Ce chiffre est inférieur de 0,03 point à la moyenne des estimations formulées par les huit principales banques d'investissement mondiales à la fin du mois dernier et recueillies par le Centre de la finance internationale de Corée (KCIF).L'Institut pour l'avenir de l'Etat est un think tank privé, créé en décembre 2010 par Park Geun-hye, alors candidate à l'élection présidentielle. Dans son nouveau rapport, ce dernier a mentionné plusieurs variables internes susceptibles d'impacter l'économie sud-coréenne, telles que la situation politique, l’instabilité des marchés financiers, le niveau élevé d’endettement des ménages et des entreprises, la faible croissance à long terme et l'évolution démographique. Sur le plan extérieur, l’institution a évoqué, entre autres, le renforcement du dollar américain, les conflits commerciaux, la propagation des risques géopolitiques ou encore le maintien des taux d’intérêt élevés.Sous l'effet conjugué de ces facteurs, l'investissement sud-coréen dans la construction pourrait diminuer de 1,16 % cette année, et les exportations ne pourraient augmenter que de 1,43 %, toujours d'après l'institut. Quant aux prix à la consommation, leur hausse pourrait atteindre 1,47 %, ce qui est inférieur à la cible fixée à 2 %. Cependant, le taux de change won-dollar pourrait atteindre 1 449 wons pour un billet vert, ce qui laisse peu de marge de manœuvre à la politique monétaire du pays.Enfin, l'Institut pour l'avenir de l'Etat a recommandé d'envisager un budget supplémentaire pour cette année, centré sur la R&D, les investissements dans les technologies, la restructuration industrielle ou encore le financement des ménages à revenu modeste.Dans le contexte de la crise politique provoquée par la déclaration de la loi martiale, d'autres institutions financières nationales et internationales pourraient procéder à des révisions supplémentaires à la baisse des prévisions de croissance sud-coréenne pour 2025. Cela pourrait être le cas de la Banque de Corée, qui a déjà fait passer sa prévision de croissance de 2,1 % à 1,9 % en novembre dernier. Les banques d'investissement mondiales ont abaissé leur prévision pour le pays du Matin clair, la ramenant à 1,7 % en moyenne en décembre, contre 1,8 % à la fin novembre.