JCS : Pyongyang tire une salve de projectiles présumés être des missiles balistiques à courte portée

Nouvelle provocation de Pyongyang. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé aujourd’hui avoir détecté, vers 9h30, plusieurs projectiles, présumés être des missiles balistiques à courte portée, tirés depuis les environs de Kanggye dans la province de Jagang vers la mer de l’Est. Cette province est située dans le nord-ouest du territoire nord-coréen.L’armée sud-coréenne a aussitôt redoublé de vigilance et de surveillance, tout en partageant les informations en sa possession avec les Etats-Unis et le Japon. Elle se tient aussi sur le qui-vive.Il s’agit du deuxième lancement de missiles de l’année et en huit jours. Le 6 janvier, le régime de Kim Jong-un avait testé un missile balistique hypersonique de portée intermédiaire et à combustible solide.