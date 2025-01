Smarphone : Samsung toujours en tête du marché mondial

Photo : YONHAP News

L'année dernière, Samsung Electronics a conservé la première place sur le marché mondial des smartphones. C'est ce que montrent les données récemment publiées par Counterpoint Research.Selon la société d'études, la part du géant sud-coréen de l'électronique sur le marché des téléphones s'est élevée à 19 % en 2024. Il s’agit d’une baisse d'un point par rapport à l'année précédente. Apple, en deuxième position, a vu, lui aussi, sa part de marché diminuer d'un point, s'établissant à 18 %. En revanche, la marque chinoise Xiaomi, à la troisième place, a enregistré une hausse annuelle d'un point pour la deuxième année consécutive, atteignant 15 %. Deux autres fabricants chinois, Oppo et Vivo, occupent les quatrième et cinquième places du classement avec 8 % chacun.C'est le lancement réussi des séries S24 et A qui a contribué à la bonne performance de Samsung en 2024. Notamment, ses appareils S24, dotés des fonctions d'IA, ont été plébiscités sur les marchés américain et européen, selon Counterpoint.Apple a, quant à lui, commercialisé sa nouvelle série iPhone 16, mais la demande de ce modèle est restée limitée du fait qu'Apple Intelligence, le système d'IA développée par la marque américaine, ne fonctionne pas en Chine. Cependant, la firme à la pomme a continué à croître fortement sur ses marchés non essentiels comme l'Amérique latine et l'Afrique.De son côté, Xiaomi a réalisé la croissance la plus rapide parmi les cinq premiers fabricants, grâce notamment aux ventes de ses appareils premium.Enfin, la taille globale du marché des smartphones a connu, l'an dernier, une augmentation de 4 % par rapport à 2023.