Crash de Jeju Air : les localisateurs installés sur un mur en béton dans plusieurs aéroports sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé hier les résultats de sa vérification des localisateurs, un système d’aide à l’atterrissage, des 15 aéroports du pays. Une opération qui fait suite au crash de Jeju Air, le 29 décembre à l’aéroport de Muan, ayant coûté la vie à 179 personnes. L’une des pistes évoquées pour expliquer l’accident est la présence d’un mur en béton en bout de piste, sur lequel est installé cet outil.Les résultats annoncés révèlent que dans six autres aéroports, comme ceux de Gwangju, Yeosu et Pohang, entre autres, le localisateur est dressé sur une infrastructure similaire, et ce en violation de la réglementation.Le ministère des Transports procédera à une inspection complète des principaux aérodromes du pays jusqu’au 21 janvier, avant de préparer un plan pour leur sécurité en se basant sur ses résultats. Il envisage en même temps d’annoncer, avant la fin du mois, les mesures visant à améliorer l’installation des systèmes d'aide à l'atterrissage.En ce qui concerne les batteries de secours, qui n’auraient pas normalement fonctionné au moment du crash, le ministère a indiqué qu’elles sont obligatoires depuis 2018 seulement. Or, l’avion accidenté a été construit neuf ans plus tôt.