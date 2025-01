1 500 touristes russes ont visité la Corée du Nord en 2024

Photo : YONHAP News

Après une interruption liée à la crise sanitaire du COVID-19, le tourisme russe en Corée du Nord a redémarré en 2024, retrouvant son niveau d’avant la pandémie. Malgré le rapprochement accéléré entre les deux alliés, le nombre de voyageurs est resté inférieur aux attentes.Radio Free Asia (RFA) a rapporté, lundi, que le gouvernement du kraï du Primorié avait estimé à environ 1 500 le nombre de Russes ayant franchi la frontière avec le royaume ermite l'an dernier. Ce chiffre demeure inférieur aux plusieurs milliers de visiteurs anticipés par le gouverneur, Oleg Kojemiako. Une augmentation significative était prévue une fois les liaisons ferroviaires rétablies.En effet, le 16 décembre, les trains réguliers entre les deux pays ont repris, et circulent trois fois par semaine. Mais seulement 300 touristes russes ont emprunté le chemin de fer pour se rendre au nord de la péninsule. Le transport aérien restant la voie privilégiée.Selon RFA, les autorités du Primorié tablent sur plus de 10 000 touristes russes en Corée du Nord en 2025.Par ailleurs, le régime de Kim Jong-un pourrait intensifier ses efforts cette année pour attirer davantage d'étrangers. En effet, le mois dernier, il a annoncé l’ouverture en juin de la zone touristique côtière de Galma, située à Wonsan dans la province de Gangwon, après dix ans de travaux. De plus, le ministère nord-coréen des Sports prévoit d’organiser en avril une nouvelle édition du marathon international de Pyongyang, interrompu depuis 2019.